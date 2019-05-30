Голкіпер Богдан Шуст у наступному сезоні не виступатиме у складі Ворскли.

"Шуст веде переговори з керівництвом клубу. Оскільки Ткаченко зараз в хорошій формі, є молоді, перспективні воротарі, швидше за все, Шуст покине Ворсклу. Зараз чимало ветеранів команди можуть закінчити кар'єру у Ворсклі або взагалі у футболі.

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Але вирішувати це будуть не керівники клубу, не тренери, а самі футболісти. Не виключено, що ще 2-3 досвідчених гравці Ворскли завершать свою ігрову кар'єру", – сказав журналіст Олег Ящук в ефірі каналу Футбол 1.

Контракт Шуста з Ворсклою завершується після закінчення сезону 2018/19.

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