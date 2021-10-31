Шуст: Хочеться, щоб Селезньов побив рекорд і займався вже якоюсь іншою справою
17:33 - Читать на русском
Голкіпер Інгульця Богдан Шуст висловився про прагнення Євгена Селезньова побити бомбардирський рекорд у чемпіонатах України.
"Бажаю Жені побити рекорд, а чи вийде, чи ні – покаже час. Людина цього прагне.
Селезньов назвав найсильніших гравців, проти яких виходив на поле
Хочеться, щоб він якнайшвидше це зробив і зі спокійною душею займався вже якоюсь іншою своєю улюбленою справою", – сказав Шуст в інтерв'ю fanday.
Нагадаємо, Селезньову потрібно забити ще 8 голів, щоб стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter