Голкіпер Інгульця Богдан Шуст висловився про прагнення Євгена Селезньова побити бомбардирський рекорд у чемпіонатах України.

"Бажаю Жені побити рекорд, а чи вийде, чи ні – покаже час. Людина цього прагне.

Селезньов назвав найсильніших гравців, проти яких виходив на поле

Хочеться, щоб він якнайшвидше це зробив і зі спокійною душею займався вже якоюсь іншою своєю улюбленою справою", – сказав Шуст в інтерв'ю fanday.

Нагадаємо, Селезньову потрібно забити ще 8 голів, щоб стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.