Шуст: Борги накопичились дуже великі, проте працюємо максимально і в таких умовах

Голкіпер Ворскли Богдан Шуст роповів про ситуацію з боргами в клубі.

"Так, дійсно, з нами досі не розрахувалися. Борги накопичились дуже великі. Однак на цю тему краще розмовляти безпосередньо з керівниками клубу. Ми, футболісти, хочемо бути максимально зосереджені на нашій роботі і думати тільки про футбол, але, на превеликий жаль, керівництво клубу поки нам в цьому не допомагає.

Сачко: Керівники Ворскли роблять все можливе, щоб ми грали домашні матчі Ліги Європи в Полтаві

Ми всі – професіонали, тому працюємо максимально навіть в тих умовах, які зараз є. Намагаємося сповна виконувати всі вимоги тренерського штабу і намагаємося не думати про погане, працюючи в позитивному настрої, адже все-таки надії на краще у нас залишаються.

У Ворсклі зібрався дуже хороший та дружній колектив. Атмосфера у нас робоча, також як і настрій. Намагаємося максимально відповідально готуватися до кожної гри.

Всі прекрасно розуміємо, що потрібно бути повністю готовими до дуже важливих матчів в Лізі Європи і гідно показати себе в цьому турніру заради наших фанатів, які дуже зачекалися яскравих єврокубкових поєдинків на рідному полтавському стадіоні", – цитує Шуста Footboom.

До слова, раніше повідомлялось, що футболісти Ворскли не отримують зарплату впродовж 8 місяців.

Шарпар: Скоро Ворсклі дебютувати у Лізі Європи і хочеться, щоб питання із заборгованістю було вирішене