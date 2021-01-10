"В ідеалі – на кожній позиції хотілося б мати по два футболісти. Але ми виходимо з реалій, що навіть у Барселони немає такого.

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Хотілося б три-чотири позиції підсилити. Як це нам вдасться – подивимося", – сказав Шумський у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Львів пішов на зимову паузу на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі підопічних Віталія Шумського дві перемоги, три нічиї і сім поразок.

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