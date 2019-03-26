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Захисник збірної Німеччини Шульц: Інтер – клуб моєї мрії

14:55 309 Читать на русском
Захисник збірної Німеччини Шульц: Інтер – клуб моєї мрії
Ніко Шульц / Твіттер збірної Німеччини

Захисник збірної Німеччини та Хоффенхайма Ніко Шульц назвав міланський Інтер клубом своєї мрії.

48’ Маттейс Де Лігт
63’ Мемфіс Депай
 
Лерой Сане 15’
Серж Гнабрі 34’
Ніко Шульц 90’

"Я хотів би одного дня грати в європейському топ-клубі. У Лізі чемпіонів щороку грають екстраординарні команди.

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Грати кожного року на найвищому рівні – це моя мрія, а Інтер завжди був клубом моєї мрії. Але я дуже спокійний, особливо тому, що я вже в великому клубі в Хоффенхаймі, і я дуже щасливий тут. Я буду щасливий, навіть якщо я мене не продадуть", – розповів Шульц в коментарі t-online.

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В поточному сезоні Шульц провів 31 матч в складі Хоффенхайма, відзначившись 2 голами та 7 гольовими передачами.

Теги
Німеччина Ніко Шульц Ніко Шульц Нідерланди - Німеччина Інтер Інтер Німеччина Німеччина
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