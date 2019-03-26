Захисник збірної Німеччини Шульц: Інтер – клуб моєї мрії

Захисник збірної Німеччини та Хоффенхайма Ніко Шульц назвав міланський Інтер клубом своєї мрії.

"Я хотів би одного дня грати в європейському топ-клубі. У Лізі чемпіонів щороку грають екстраординарні команди.

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Грати кожного року на найвищому рівні – це моя мрія, а Інтер завжди був клубом моєї мрії. Але я дуже спокійний, особливо тому, що я вже в великому клубі в Хоффенхаймі, і я дуже щасливий тут. Я буду щасливий, навіть якщо я мене не продадуть", – розповів Шульц в коментарі t-online.

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В поточному сезоні Шульц провів 31 матч в складі Хоффенхайма, відзначившись 2 голами та 7 гольовими передачами.