– Як ви з Іллею познайомилися?

– Усе почалося випадково. Він побачив мене в сторіс у спільної знайомої. Потім зізнався, що одразу звернув увагу на мої блакитні очі – бо завжди мріяв, щоб у його дівчини були саме такі. Далі була стандартна схема: я його ігнорила, він підписувався, лайкав. А я тоді думала: "Та ні, який там футболіст, мене це точно не цікавить". Аж поки одного разу він відповів на мою сторіс вогником. Подумала: "Дуже оригінально", але чомусь захотіла відповісти. Так і почався наш "діалог вогниками".

Цілий тиждень ми спілкувалися виключно реакціями на сторіс. Але, зрештою, він наважився написати першим. І не банальне "Давай познайомимось", а: "Як там рідненька Вінниця?" – з цього все й закрутилося. Ми довго спілкувалися, і саме так почалася наша історія.

– Що найбільше запам’яталося з перших зустрічей?

– Це була наша перша зустріч – ми побачилися тоді всього на хвилин 15. Він дзвонить: "Я під твоїм під’їздом", а я: "Та ти мене вже проїхав". Стою на вулиці й бачу, як він проїжджає повз. Він сміється, виходить із машини, відкриває багажник – а там величезний букет троянд. Я беру їх, вони важкі, стою з ними й узагалі не знаю, що сказати, бо страшенно соромилась. Та й Ілля теж. А ми ще й говорили про якусь дурницю. Було ніяково, але дуже мило.

– Коли зрозуміли, що це вже не просто симпатія, а серйозні стосунки?

– Мабуть, момент настав узимку в Буковелі. Ілля тоді їхав із молодіжки після матчу з Італією й жартома каже: "Поїхали в Буковель". Хоча ми до того бачилися тільки один раз. Потім він приїхав у Вінницю – і перед поїздкою в нас було всього три дні. Ми бачилися ці три дні, і я довго вагалася, навіть не давала згоди. І тільки в день виїзду, зранку, сказала: "Добре, поїду". А вже ввечері ми рушили. Виходить, що ми всього чотири дні реально бачилися – і вже разом поїхали в Буковель.

Саме там зрозуміли, що підходимо одне одному. Ми відкрилися по-новому, відчули, що я його доповнюю, а він мене. Можна сказати, що стосунки почалися трохи раніше, але нашою офіційною датою став саме Буковель. Пам’ятаю, як ми гуляли біля колеса огляду – майже ніч, навколо нікого, лише ми. Він запропонував зустрічатися саме в цей момент, а коли глянули на годинник, там було 23:23. Зараз для нас це місце – більше, ніж просто локація. Це точка, з якої почалася наша історія.

– Коли вирішили жити разом? Як це вплинуло на ваші стосунки?

– У нас не було такого, щоб він офіційно сказав: "Давай жити разом". Просто після Буковеля Ілля поїхав на збори з Ворсклою, і в якийсь момент каже: "Шукай квартиру в Полтаві". І все – я знайшла, ми почали жити разом. На відносини це вплинуло тільки позитивно: ми реально ще більше сконектилися, – розповіла Кремінська в ексклюзивному інтерв'ю YeSport.

