У вівторок, 18 червня, тернопільська Нива на своєму офіційному сайті оголосила про призначення легендарного Ігоря Шуховцева на посаду тренера воротарів. Повідомляється, що він увійшов до тренерського штабу Євгена Калініченка і вже приступив до роботи з командою.

Нива Т офіційно отримала нових головного тренера і спортивного директора

52-річний Шуховцев відомий своїми виступами за Іллічівець, Таврію, Зорю і Металіст. Раніше він працював тренером воротарів у таких клубах, як Тобол, Металіст, Балкани, Чорноморець, Маріуполь і ФСК Маріуполь.

Нагадаємо, що спортивним директором Ниви є Сергій Задорожний.

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