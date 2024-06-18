Шуховцев знайшов собі новий клуб – він перевершив головного тренера у популярності
Ігор Шуховцев став тренером воротарів у тернопільській Ниві.
У вівторок, 18 червня, тернопільська Нива на своєму офіційному сайті оголосила про призначення легендарного Ігоря Шуховцева на посаду тренера воротарів. Повідомляється, що він увійшов до тренерського штабу Євгена Калініченка і вже приступив до роботи з командою.
Нива Т офіційно отримала нових головного тренера і спортивного директора
52-річний Шуховцев відомий своїми виступами за Іллічівець, Таврію, Зорю і Металіст. Раніше він працював тренером воротарів у таких клубах, як Тобол, Металіст, Балкани, Чорноморець, Маріуполь і ФСК Маріуполь.
Нагадаємо, що спортивним директором Ниви є Сергій Задорожний.
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