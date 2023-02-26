Колишній український голкіпер Ігор Шуховцев став тренером воротарів ФСК Маріуполь, повідомляє прес-служба клубу.

Львів підписав бразильця з досвідом виступів у Португалії

51-річний фахівець замінить у команді Романа Нестеренка, який покинув колектив за сімейними обставинами.

Нагадаємо, Шуховцев раніше був тренером воротарів у Маріуполі, але ще до початку повномасштабного вторгнення залишив посаду через те, що "не спрацювався" з головним тренером Остапом Маркевичем. Також наприкінці минулого року він покинув виконком УАФ.

До слова, ФСК Маріуполь виступає у Першій лізі – першу частину чемпіонату команда завершила на останній сходинці турнірної таблиці, набравши 5 очок.

"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді