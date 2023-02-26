Шуховцев увійшов у тренерський штаб аутсайдера Першої ліги
Легендарний воротар Ігор Шуховцев знову повернувся до роботи.
Колишній український голкіпер Ігор Шуховцев став тренером воротарів ФСК Маріуполь, повідомляє прес-служба клубу.
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51-річний фахівець замінить у команді Романа Нестеренка, який покинув колектив за сімейними обставинами.
Нагадаємо, Шуховцев раніше був тренером воротарів у Маріуполі, але ще до початку повномасштабного вторгнення залишив посаду через те, що "не спрацювався" з головним тренером Остапом Маркевичем. Також наприкінці минулого року він покинув виконком УАФ.
До слова, ФСК Маріуполь виступає у Першій лізі – першу частину чемпіонату команда завершила на останній сходинці турнірної таблиці, набравши 5 очок.
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