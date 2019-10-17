Шуховцев стане тренером воротарів у Чорноморці – екс-кіпер може повернутись в Одесу через 30 років

Колишній голкіпер Металіста Ігор Шуховцев може увійти до тренерського штабу Чорноморця.

Ігор Шуховцев призначений тренером голкіперів Чорноморця, повідомляє UA-Football.

Остап Маркевич очолив Чорноморець

За інформацією видання, офіційно про призначення Шуховцева до тренерського штабу "моряків" буде оголошено 17 жовтня. Раніше в тренерський штаб одеситів увійшли Геннадій Щекотілін і Андрій Ущаповський.

Нагадаємо, новим головним тренером Чорноморця став син Мирона Маркевич, Остап Маркевич. Одесити з середини вересня перебувають без головного тренера після того, як відправив у відставку Ангела Червенкова. Наразі "моряки" займають 11-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 14 очок в 12 матчах.

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