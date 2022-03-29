Тренер голкіперів Ігор Шуховцев більше не працевлаштований у таборі "азовців". Він розповів, що не зійшовся у поглядах з Остапом Маркевичем.

"Я не з клубом, а вдома – в Одесі. Свої відносини з ФК Маріуполь припинив 18 лютого. Цього ж дня вирушив до України.

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Причина? Скажімо так, не спрацювався із головним тренером Остапом Маркевичем. Повернувшись до Маріуполя, я зустрівся з віце-президентом клубу Андрієм Саніним і все йому пояснив.

До клубу та керівництва немає абсолютно жодних претензій. Відбулося певне непорозуміння з головним тренером, але це, як кажуть, особисте. Рішення піти було за мною", – цитує Шуховцева Команда 1.

Нагадаємо, відомий у минулому голкіпер приєднався до тренерського штабу Маркевича-молодшого 3 серпня 2020 року. Маріуполь про відхід фахівця поки не повідомляв.

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