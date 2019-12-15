Шуховцев: Нагороджувати Шахтар золотом зарано

Колишній голкіпер маріупольського Іллічівця, луганської Зорі та низки інших клубів Ігор Шуховцев поділився думками щодо центрального матчу 18-го туру Прем'єр-ліги Зоря – Шахтар (1:2).

"Вважаю, що шанси у Зорі були. Хотів би відзначити найголовніше. На мій погляд, Зоря гідна і в змозі боротися за найвищі місця чемпіонату, що і довела команда як в грі минулого туру з Динамо, так і в цьому матчі з Шахтарем. У Зорі є гра, з якою рахуються наші гранди.

Зоря – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Матч з Шахтарем був рівним, в деяких моментах Зоря навіть краще виглядала в плані контролю м'яча, хоча це фішка Шахтаря. Луганці показали, що теж можуть домінувати, і не боялися грати з Шахтарем в атакувальній манері. Якби Зоря реалізувала свої моменти, могла бути і нічия в Запоріжжі.

У нинішньому чемпіонаті жодного разу не помічав, щоб Зоря грала на нічию. Навпаки, луганці завжди грають на атаку, шукають свої шанси попереду, такий зараз стиль прищепив команді Віктор Скрипник. Зоря грала в свій футбол, незважаючи на те, що їй протистояв Шахтар.

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Напевно, з гірниками у Зорі вийшла менш ризикованою гра, тому що в матчі з Динамо в Києві луганці на перших хвилинах знайшли слабкості в обороні Динамо. У донеччан надійність в обороні була кращою. Але попри це Зоря гідно грала з командою, яка високо котирується на європейській арені. Приємно, що у нас в чемпіонаті є команди, крім Динамо, які здатні кидати виклик Шахтарю.

Звичайно, відрив від конкурентів вражаючий, але все одно, мені здається, нагороджувати "гірників" золотом ще рано. Шахтар довів, що він заслужено перший. Але Динамо і Зоря, а також Олександрія з Десною ще попсують один одному нерви, в тому числі і Шахтарю", – наводить слова Шуховцева Zbirna.com.

Нагадаємо, що донеччани переграли Зорю завдяки голам Жуніора Мораєса та Марлоса (з пенальті). Нині в активі "гірників" 50 очок після 18-ти турів.

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