Шуховцев: Гру Динамо забудуть, а результат увійде в історію

Колишній голкіпер Зорі і Металіста Ігор Шуховцев поділився враженнями від гри Динамо проти Астани в 5 турі Ліги Європи.

"Обидва наші клуби відверто розчарували. Киянам дуже бракувало впевненості. Це, мабуть, пов'язано з тим, що в команді багато молодих хлопців.

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Кияни зіграли не на своєму високому рівні, але таки виграли. Нині на київський клуб посипалося чимало критики, і це логічно. Утім, гру забудуть, а результат увійде в історію.

Не вразила і Ворскла у матчі проти напіврезервного складу Арсенала. Молоді гості робили все швидше, якісніше і майстерніше. Вони довели, що недаремно перебувають на контракті у легендарного англійського клубу. Полтавці не мали жодного шансу", – сказав Шуховцев порталу Експрес.

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