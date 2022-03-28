"Сьомін і Газзаєв – покоління людей, які мають ревнощі до подвигу Другої світової війни. У них проявився побічний ефект тієї, поза сумнівом, великої перемоги. Це стосується теми "єднання" та "братських народів".

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Я, наприклад, ніколи в житті не вболівав за жодний російський клуб, тільки з тієї причини, що він російський. Для мене вони були рівносильними польською, словацькою, угорською. А у людей старшого покоління таке є", – поділився Шуфрич-молодший у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Юрій Сьомін очолював Динамо двічі: з 2008 по 2009 і з 2010 по 2012 роки. Валерій Газзаєв очолив киян у травні 2009 року, а восени 2010-го був звільнений.

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