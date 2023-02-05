Аутсайдер Бундесліги не знайшов аргументів проти бременців. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Штутгарт не знає смаку перемог уже п'ять матчів поспіль. Цього разу катом команди Пеллегріно Матараццо став Вердер. Перший тайм минув без голів, хоча за хвилину до перерви лише поперечина врятувала господарів від фіаско після удару Душка.

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По перерві Стаге ударом в дев'ятку забив свій дебютний м'яч у Бундеслізі. В середині другої сорокап'ятихвилинки все той же Дукш подвоїв перевагу "музикантів". Гол вдався на славу – Марвін пострілом здалеку закинув сферу Мюллєру за комірець.

На останніх хвилинах м'яч після удару Антона влучив у руку Стаге і шваби кинулись вимагати пенальті. Арбітр, однак, не дав шансу господарям на можливий реванш. Перемога підняла Вердер на 10-ту сходинку, Штутгарт залишився 16-м.

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