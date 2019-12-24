Штутгарт звільнив головного тренера – команда претендує на вихід у Бундеслігу

Тім Вальтер більше не є наставником Штутгарта. Керівництво швабів вирішило достроково припинити співпрацю з тренером попри доволі вдалі результати.

Причиною відставки 44-річного Вальтера стало різне бачення тренера та керівництва Штутгарта щодо розвитку клубу, інформує офіційний сайт швабів.

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Ім'я наступника Вальтера наразі невідоме. Штутгарт, який за підсумками сезону 2018/19 вилетів з елітного дивізіону, займається пошуками нового тренера.

Вальтер очолив Штутгарт у травні 2019 року. Під його керівництвом команда йшла у топ-трійці Другої Бундесліги, поступаючись лідеру лише трьома очками. Контракт тренера був чинний ще півтора року.

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