toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Штутгарт звільнив головного тренера – команда претендує на вихід у Бундеслігу

08:48 647 Читать на русском
Штутгарт звільнив головного тренера – команда претендує на вихід у Бундеслігу
Тім Вальтер / ФК Штутгарт

Тім Вальтер більше не є наставником Штутгарта. Керівництво швабів вирішило достроково припинити співпрацю з тренером попри доволі вдалі результати.

Причиною відставки 44-річного Вальтера стало різне бачення тренера та керівництва Штутгарта щодо розвитку клубу, інформує офіційний сайт швабів.

Баварія офіційно призначила Фліка головним тренером до завершення сезону

Ім'я наступника Вальтера наразі невідоме. Штутгарт, який за підсумками сезону 2018/19 вилетів з елітного дивізіону, займається пошуками нового тренера.

Вальтер очолив Штутгарт у травні 2019 року. Під його керівництвом команда йшла у топ-трійці Другої Бундесліги, поступаючись лідеру лише трьома очками. Контракт тренера був чинний ще півтора року.

Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікенду

blog_ava
Прикарпаття попрощалося з 7-ма гравцями – серед них колишні лідери команди
11:00
1209
Теги
Трансфери Штутгарт Штутгарт Німеччина Трансфери Чемпіонату Німеччини Тім Вальтер Тім Вальтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
11
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук