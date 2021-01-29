Програму 19-го туру Бундесліги відкривав домашній поєдинок Штутгарта проти Майнца. Мотивація у обох команд була дуже високою: господарі в разі перемоги перервали б 3-матчеву безвиграшну серію, а гості йдуть на передостанній позиції – їм зараз кожне очко на вагу золота. Словом, колективи були налаштовані максимально, що вилилось у чотири жовті картки ще до перерви та попередження для коуча Майнца.

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Перший тайм пройшов за явної переваги гостей в активності. Вони завдали вдвічі більше ударів, однак всього один пройшов у площину – з дальньої дистанції. Загалом, моменти у цей період зустрічі великої небезпеки не несли. Відпочивати команди пішли за нулів на табло, а от на старті другого тайму стало веселіше – Штутгарт відкрив рахунок зусиллями Калайдзіча, якому вдалося замкнути класну подачу Соси з лівого флангу. 1:0!

Майнц одразу пішов відігруватись. Вже на 60-й хвилині гості наблизились до взяття воріт, заробивши штрафний з небезпечною подачею на Онісіво, але Карім з шести метрів головою пробив у стійку. Більше у гостей нічого не вийшло, а Штутгарт, продовжуючи тиск, забив другий гол – це Вамангітука пройшов у самотності півполя, увірвався з флангу в центр штрафного та розстріляв ворота. 2:0! Бо Свенссон у відповідь одразу ж посилив атаку, випустивши Шалая та Боетіюса, але врятуватись його команді не судилося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу господарів.

Таким чином, Штутгарт набрав 25 очок, залишившись на десятій позиції в турнірній таблиці. Майнц, маючи в активі 10 залікових балів, залишається передостаннім – від дна його відділяють три пункти, а до зони плей-офф команді не вистачає аж п'ять.

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