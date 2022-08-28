Німеччина, Бундесліга, 4-й тур

Кельн – Штутгарт – 0:0

Вилучення: Пфайффер, 56 (Штутгарт, червона картка)

Вердер – Айнтрахт – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня Кельн приймав Штутгарт. Команди по-різному розпочали сезон: якщо "цапи" поки йшли без поразок, то шваби навпаки ще не знали смаку перемог. Гості з перших хвилин кинулись на ворота суперника, але захист команди Штеффена Баумгарта працював на відмінно. Найреальніший шанс Штутгарта у першому таймі створив Сілас: конголезець на швидкості увірвався у штрафний, обіграв оборонця і зряче бив у дальній кут – Швебе прочитав задум суперника і у стрибку нівелював загрозу.

Кельн також міг забити незадовго до перерви: після розіграшу стандарту м'яч прилетів до Хектора в район одинадцятиметрової позначки, Йонас банально махнув ногою повз сферу і... розреготався від своєї незграбності. У відповідь Сілас вдруге не зміг переграти Швебе – вийшовши сам на сам Вамангітука знову бив у кут і знову кіпер "цапів" був на висоті. Вже у доданий час Кельн зрівняв за моментами: Шабо після навісу з кутового головою замикав повз Мюллєра, але Мавропанос виніс з лінії воріт, підстрахувавши кіпера.

Після відпочинку Баумгарт змушений був робити вже другу вимушену заміну. Однак фортуна компенсувала такі незручності червоною карткою Пфайферу, який достроково покинув поле за брудний підкат. За трохи другий "гірчичник" і вилучення за надмірні емоції заробив і наставник гостей Пеллегріно Матараццо – подібне покарання стало для американця вже традиційним. На полі, натомість, Кельн продовжив атакувати, намагаючись реалізувати чисельну перевагу. Згодом Сілас влаштував концерт, відмовляючись покидати поле після оголошення заміни. За 10 хвилин до завершення матчу Мавропанос ледь не вивів Штутгарт вперед: після його удару м'яч зрикошетив від захисника і полетів у дальній кут – кіпер дивом встиг зреагувати. Вже у доданий час Тільманн потужно пробивав під поперечину і Мюллєр у божевільному стрибку парирував, врятувавши швабів від поразки – часу відігратися вже не залишалось.

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