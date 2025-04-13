У неділю, 13 квітня, 29-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 29-й тур

Штутгарт – Вердер – 1:2

Голи: Стергіу, 19 – Берк, 32, 90

Вилучення: Вольтемаде, 65 (Штутгарт, друга жовта картка)

Айнтрахт – Хайденхайм – початок матчу о 18:30

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Продовжує переможну ходу Вердер. Цього разу команда Оле Вернера на виїзді здобула вольову перемогу над Штутгартом. Хоча все починалось для гостей не дуже добре. Стергіу ще до середини першого тайму вивів швабів вперед і, здавалось, бременцям буде непереливки. Однак Берк до перерви зумів відновити статус-кво.

Після відпочинку "відзначився" Вольтамеде, який протягом 15 хвилин заробив два "гірчичники" і залишив господарів у меншості. "Музиканти" змогли реалізувати чисельну більшість на останній хвилині матчу – дубль оформив Берк.

Як наслідок, Вердер піднявся одразу на дві сходинки й став дев'ятим (42 очки), а Штутгарт з 40 пунктами опустився на одинадцяту сходинку.

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