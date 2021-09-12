Штутгарт у меншості на останніх хвилинах вирвав нічию в Айнтрахта
В рамках недільної програми 4-го туру Бундесліги Штутгарт не зумів втримати перемогу над Айнтрахтом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Німеччини 2021/22, 4-й тур
Айнтрахт Франкфурт – Штутгарт – 1:1
Голи: Костіч, 79 – Мармуш, 88
Вилучення: Антон, 82 (Штутгарт)
Бохум – Герта – початок о 18:30
Борусія М – Армінія – початок о 20:30
Айнтрахт Франкфурт у рідних стінах приймав Штутгарт. Загалом, ще до перерви в обох команд були можливості відкривати рахунок, але у швабів на заваді постійно стояв голкіпер суперників, а "орлам" постійно бракувало реалізації. Зрештою, команди пішли на перерву за нульового рахунку на табло.
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У середині другого тайму спрацювала заміна франкфуртців – відзначився Костіч, якому асистував Соу. Гості одразу пішли в атаку, щоб зрівняти рахунок, але хіба що заробили вилучення – на 82-й пряму червону картку отримав Антон. Попри це, під завісу поєдинку вони таки зуміли відновити рівновагу завдяки голу Мармуша. У підсумку – бойова нічия.