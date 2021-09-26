Німеччина, Бундесліга, 6-й тур

Бохум – Штутгарт – 0:0

Фрайбург – Аугсбург – початок матчу о 18:30

Борусія Д у меншості поступилась Борусії М, РБ Лейпциг розтрощив Герту, Вольфсбург зазнав першої поразки в сезоні

У першому матчі дня зійшли два аутсайдери турнірної таблиці Бундесліги – Бохум та Штутгарт. Вже на 4-й хвилині Константінос Мавропанос міг виводити швабів вперед, але на його постріл під поперечину вчасно зреагував Мануель Ріман. Едуар Льовен у відповідь пробивав з гострого кута, але влучив прямісінько у руки Флоріану Мюллєру. Градус протистояння потроху зменшився і гра вирівнялась. Як наслідок, до перерви команди більше не завдали жодного удару у у площину воріт один одного і відклали все на другу сорокап'ятихвилинку.

Відпочинок пішов на користь Штутгарту – після навісу зі штрафного м'яч у штрафному майданчику потрапив до Мавропаноса, грек підіграв собі рукою і відкрив рахунок у матчі. Арбітр скористався системою VAR і взяття воріт скасував. Цей момент став найгострішим у другому таймі.

Баварія у меншості легко перемогла Гройтер Фюрт – Мюнхен зберіг сили на Динамо, Мюллер увійшов у топ-3 бомбардирів клубу