У неділю 33-й тур чемпіонату Німеччини закривали три матчі. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 33-й тур

Майнц – Штутгарт – 1:4

Голи: Інгвартсен, 23 – Ендо, 42, Гірассі, 64, Фюхріх, 78, Кулібалі, 90+1

Аугсбург – Борусія Д – початок матчу о 18:30

Байєр – Борусія М – початок матчу о 20:30

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Відкривав футбольню неділю у Бундеслізі поєдинок між Майнцом і Штутгартом. Команди підійшли до протистояння з різним настроєм: якщо господарі всі свої завдання у цьому сезоні вже виконали, то гості відчайдушно боролись за збереження прописки.

Вже в середині першого тайму Майнц вийшов вперед, і вболівальникам швабів стало геть не по собі. Однак, Ендо дещо заспокоїв трибуни, встигнувши зрівняти рахунок ще до перерви. Після відпочинку гості зібралися і забили ще двічі, покинувши зону вильоту. Вже у доданий час Кулібалі поставив масну крапку у матчі.

Штутгарт перед останнім туром обійшов Бохум (в якого також 32 очки) і Шальке (31 бал) і посідає п'ятнадцяту сходинку. Попереду головне протистояння сезону – битва за життя з РБ Лейпциг.

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