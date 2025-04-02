Кубок Німеччини, півфінал

Штутгарт – РБ Лейпциг – 3:1

Голи: Стіллер, 5, Вольтемаде, 57, Левелінг, 73 – Шешко, 62

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Господарі поля активно почали поєдинок, вже на 6-й хвилині рахунок у грі було відкрито. Стіллер прийняв м'яч та пробив з-за меж штрафного у дев'ятку воріт Вандервордта. Впродовж першого тайму напрочуд активним був нападник Лейпцига Опенда, проте щоразу Штутгарт рятував голкіпер, виконуючи неймовірні сейви після ударів в кут.

На 57-й хвилині Штутгарт забив вдруге. Вольтемаде отримав м'яч у карному майданчику, швидко зоорієнтувався та відправив сферу прямо під стійку воріт команди гостей. Через кілька хвилин "червоні бики" відквитали один м'яч, Шешко скористався хорошою передачею від Віллі Орбана. 2:1.

На 74-й хвилині Штутгарт повернув собі перевагу у два голи. Після подачі кутового Вольтемаде скинув м'яч на Левелінга, який відмінно скористався шансом, забивши з близької відстані. В підсумку, Штутгарт перемагає та виходить до фіналу Кубка Німеччини, де зіграє з Армінією, яка сенсаційно вибила Байєр.

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