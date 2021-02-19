43-річний італоамериканець пролонгував контракт зі Штутгартом до 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Менеджмент "автозаводців" задоволений результатами команди під керівництвом Матараццо. Фахівець був призначений у грудні 2019-го та відразу вивів Штутгарт до Бундесліги. Натомість у нинішньому сезоні шваби впевнено тримаються у середині таблиці, випереджаючи зону вильоту на 12 очок.

Штутгарт – перший самостійний досвід у тренерській кар'єрі Матараццо. Раніше він 7 років працював у структурі Нюрнберга, а після знайомства з Юліаном Нагельсманном став його соратником у Хоффенхаймі.

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