Нік Вольтемаде перейде в Ньюкасл, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг. Повідомляється, що шваби досягли угоди з "сороками" щодо трансферу форварда за 85 млн євро. Ще 5 млн євро Штутгарт зможе отримати у вигляді бонусів.

Повідомляється, що Нік Вольтемаде вже попрощався з командою і перебуває на шляху до Англії. У Ньюкаслі 23-річний гравець може стати наступником Александра Ісака, який відчайдушно хоче перейти в Ліверпуль.

Нагадаємо, що Баварія місяцями безуспішно намагалася підписати Вольтемаде, але Штутгарт щоразу відмовляв мюнхенцям.

