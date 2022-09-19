23-річний француз івуарійського походження став гравцем Штутгарта. Угода розрахована на 4 роки, за шваб Дан-Аксель виступатиме під 23 номером, повідомляє сайт клубу.

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Перехід відбувся на правах вільного агента, адже контракт Загаду з Борусією завершився у липні. В Дортмунді захисник провів останні 5 років, за першу команду награв 92 поєдинки. Раніше вихованець ПСЖ отримував виклики у збірні Франції різних вікових категорій (від U-16 до U-21).

Поточний сезон Штутгарт розпочав не надто вдало – 5 мирових, дві поразки та жодної перемоги, через що команда йде 16-ю у турнірній таблиці Бундесліги.

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