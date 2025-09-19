Штутгарт у рамках 4-го туру німецької Бундесліги 2025/26 переміг Санкт-Паулі (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Санкт-Паулі зумів здивувати на старті сезону, розписавши 3:3 з Дортмундом у першому турі. Далі сталася впевнена перемога в дербі проти Гамбурга й звитяга над міцним Аугсбургом – усі ці результати були здобуті в рідному місті. Втім, перший же повноцінний виїзд завершився фіаско.

"Пірати" завітали до Штутгарта й могли пропустити вже на 25-й хвилині. Господарі заробили пенальті, однак удар Штіллера низом по центру легко взяв голкіпер. Відкрити рахунок шваби змогли аж на 43-й хвилині зусиллями Деміровіча, якому вдався ефектний слалом у штрафному – 1:0.

За чотири хвилини по перерві Ермедін ще й асист виконав, скинувши м'яч під удар Ель Ханнусу.

2:0 – фінальний свисток зафіксував перемогу Штутгарта. Санкт-Паулі не зміг відповісти бодай одним голом у відповідь, але зумів уникнути розгрому. "Пірати" навіть не втратили місця в зоні ЛЧ, хоча навряд чи вони там залишаться після завершення туру.

