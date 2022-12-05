Після перестановок на посаді спортивного директора Штутгарт визначився із новим головним тренером команди. Як інформує офіційний сайт "швабів", цю посаду обійняв Бруно Лаббадія. Контракт підписано до літа 2025 року.

Штутгарт звільнив зіркового спортивного директора за відмову продовжити контракт

Таким чином, Лаббадія повернувся на тренерський місток Штутгарта після дев'ятирічної перерви.

Нагадаємо, що під час цього сезону клуб звільнив Пеллегріно Матараццо. З того часу командою керував його помічник Міхаель Віммер, який набирав із командою в середньому 1,43 бала за гру.

Як інформує Kicker, боси Штутгарта контактували зі звільненим з Копенгагена Йєсом Торуп та Альфредом Схрьодером з Аякса, але отримали відмову. Бруно Лаббадія був третім вибором клубу.

Лаббадія вважається у Німеччині "збитим льотчиком" серед тренерів. Після роботи у Штутгарті він не затримувався у клубах навіть на один рік.

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