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Штутгарт каменя на камені не залишив від Ганновера: 24 тур Бундесліги, матчі неділі

18:34 43 Читать на русском
Штутгарт каменя на камені не залишив від Ганновера: 24 тур Бундесліги, матчі неділі
Радість гравців Штутгарта / соцмережі

В матчі 24 туру Бундесліги Штутгарт розгромив Ганновер. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 24 тур

Штутгарт – Ганновер – 5:1

Голи: Гомес, 4, Кабак, 16, 44, Цубер, 78, 81 – Жонатас,69

Штутгарт вдома розтрощив Ганновер. Маріо Гомес відкрив рахунок вже на 4 хвилині, а до перерви Кабак оформив дубль і зробив перевагу "швабів" розгромною. Жонатас по перерві відзначився голом престижу, але Цубер відповів дублем на цей забитий м'яч і остаточно знищив суперника.

Завдяки цій перемозі Штутгарт набрав 19 очок і все ще залишається в зоні вильоту, Ганновер з 14 пунктами розташувався на сходинку нижче.

Теги
Ганновер Ганновер Німеччина Штутгарт Штутгарт
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