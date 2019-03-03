Штутгарт каменя на камені не залишив від Ганновера: 24 тур Бундесліги, матчі неділі

В матчі 24 туру Бундесліги Штутгарт розгромив Ганновер. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 24 тур

Штутгарт – Ганновер – 5:1

Голи: Гомес, 4, Кабак, 16, 44, Цубер, 78, 81 – Жонатас,69

Штутгарт вдома розтрощив Ганновер. Маріо Гомес відкрив рахунок вже на 4 хвилині, а до перерви Кабак оформив дубль і зробив перевагу "швабів" розгромною. Жонатас по перерві відзначився голом престижу, але Цубер відповів дублем на цей забитий м'яч і остаточно знищив суперника.

Завдяки цій перемозі Штутгарт набрав 19 очок і все ще залишається в зоні вильоту, Ганновер з 14 пунктами розташувався на сходинку нижче.