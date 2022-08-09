"Якщо виходити з першого матчу, то було видно, що Динамо – команда майстровіша. Вони мають досвід виступу у кваліфікації та груповому етапі Ліги чемпіонів. Упродовж чотирьох-п'яти років хлопці грають разом. Цей досвід зіграв роль у першій грі, завдяки чому вдалося забити перший м'яч. Так, початок видався важким, Штурм мав гарні моменти, але Динамо вчасно забило, хлопці заспокоїлися, взяли гру під контроль і остудили запал австрійців.

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Штурм не має хорошого контролю м'яча, вони більше використовують стандарти та контратаки, але цей високий пресинг, можливо, був несподіваним і для самих динамівців.

Динамо протягом багатьох років показує, що вміє терпіти і, коли потрібно, грати без м'яча. Уся команда дуже добре обороняється. Це основні принципи Луческу – атака виграє матчі, оборона виграє чемпіонати. Також у Динамо непогано виходить швидкий вихід з оборони в атаку, але потрібно попрацювати над завершенням. Плюс у хлопців є гарне порозуміння для позиційних атак.

Проблемна позиція Динамо вже упродовж чотирьох років – це забивний нападник. Бєсєдін – корисний гравець, він нав'язує боротьбу вгорі та внизу, чіпляється за м'ячі, створює перешкоди, але результативність Артема дуже низька.

Голи будуть, але не скажу, що багато. Навряд чи буде 3:3 чи 2:2. Поставлю на те, що Динамо точно не програє і вийде до раунду плей-офф, де вже зі знайомою Бенфікою вирішуватиме – хто буде виступати у Лізі чемпіонів", – сказав Хацкевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, матч-відповідь між Штурмом і Динамо відбудеться вже сьогодні, 9 серпня, у Граці на UPC Арені. Початок зустрічі о 21:30.

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