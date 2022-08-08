Штурм приймає Динамо у вирішальній зустрічі 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23. У першій грі Київ переміг 1:0. Який прогноз на матч Штурм – Динамо, підкаже "Футбол 24".

Австрійці прагнуть реваншу, тоді як команді Луческу достатньо відстояти мінімальну перевагу. Матч, як і онлайн-трансляція Штурм – Динамо на "Футбол 24", стартує о 21:30 за київським часом. У номінально домашньому поєдинку кияни обіграли суперника з рахунком 1:0. Для цього вистачило єдиного влучання у площину воріт. Після того двобою динамівці відпочивали. А ось Штурм, граючи в більшості, втратив перемогу на полі Ріда у внутрішньому чемпіонаті. Клуб з Граца опустився на 4 сходинку австрійської Бундесліги.

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Штурм – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фахівці з британської контори William Hill бачать фаворитом звітного протистояння господарів. На перемогу Штурма дають коефіцієнт 2,37. На нічию – 3,1. У перемогу Динамо в основний час вірять найменше (3,2). Британські букмекери вважають, що команди заб'ють не більше двох голів за матч. На малорезультативний підсумок матчу коефіцієнт 1,67.

Серед гравців київського клубу фахівці найбільше вірять у гол Віктора Циганкова та Артема Бєсєдіна (по 3,3). В австрійців відразу троє футболістів мають більші шанси відзначитися (на забитий м'яч Хйолунда дають 2,5, поруч Саркарія та Ланг).

Найбільш імовірними букмекери вважають рахунки 1:1 (з найнижчим коефіцієнтом – 6), 1:0 на користь Штурма (7,5), нульову нічию (8,5) та перемогу Динамо 0:1 (9).

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