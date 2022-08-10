"Сьогодні був неймовірно складний матч проти дуже хорошої команди. Якщо перед поєдинком із Фенербахче я був спокійний і впевнений, що ми можемо перемогти, то сьогодні все було інакше. Я знав, що ми зустрічаємося з дуже потужною командою, добре підготованою фізично, з молодими, сповненими ентузіазму гравцями.

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Штурм знає, як грати в кваліфікації, та був дуже вмотивованим. У такій ситуації ми повинні були не дозволити супернику контролювати гру та володіти позиційною перевагою. Натомість хотіли змусити їх багато рухатися без м'яча. Як ми побачили, в останні 30 хвилин гравці Штурма вже не могли продовжувати грати в свою гру.

Що стосується Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці та як наслідок – зумів забити. Я передбачав, що поява на полі Вівчаренка та Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакувального плану.

Заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати та протестувати, що неприйнятно для професійного гравця з його досвідом. Із цим і була пов'язана його заміна, адже він міг створити великі проблеми для нашої команди", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

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