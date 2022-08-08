"Зрештою, одне очко може вирішити, досягли ви своєї мети чи ні. Ці два втрачені очки неймовірно болючі. Так і має бути, ми повинні цьому навчитися. Якщо ви не заб'єте другий гол, то достатньо невеликої ситуації, щоб перевернути всю гру.

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Результат мене дратує, це два втрачені очки на рівному місці. З іншого боку, я більшою мірою задоволений грою своїх хлопців. Проблема в тому, що ми мали і перевагу, і контроль м'яча, але ми так і не створили достатньої кількості моментів для взяття воріт. Потрібно було вирішувати все у першому таймі.

Переконаний, що ми ще можемо все перевернути у поєдинку з українським клубом та вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Якщо ми впевнено будемо пресингувати Динамо, то у нас буде шанс. Думаю, ми зможемо це зробити. Це буде захоплюючий поєдинок", – цитує Ільцера Kicker.

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