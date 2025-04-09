Преса назвала цей тиждень визначальним у тренерській кар'єрі Марко Бароні. Лаціо належить зіграти перший чвертьфінальний матч Ліги Європи з Буде-Глімт, а потім – з Ромою в Серії А.

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"Я надто зосереджений на сьогоденні, щоб дивитися далі матчу з Буде-Глімт, але тиск – це частина роботи, тож що більшого ви досягатимете, то вищою зростатиме напруга. Ми граємо проти складної і дуже зіграної команди, яка володіє великою технічною якістю. Вона створила проблеми багатьом суперникам, і не тільки в цьому турнірі. Нам потрібно бути згуртованими, міцними, рішучими та сконцентрованими.

Ми не повинні боятися важливих ігор. Чим вони більші, тим більше нам потрібно розглядати їх як свято, з концентрацією, необхідною для досягнення великих цілей. У цих іграх окремі гравці не мають значення, важливі тільки колектив і Лаціо.

Рома зазнала краху на стадіоні Буде-Глімт через штучний газон? Це не може бути алібі, ми знаємо, які умови, але ми також знаємо, що це дуже хороша команда. Холод, сильний вітер і поле не повинні бути виправданнями, гра занадто важлива для цього. Я грав на синтетичному полі протягом одного року у своїй кар'єрі, і це велика перевага, тому що ви знаєте, як буде відскакувати м'яч. Ми повинні швидко адаптуватися. Дербі? Ми про нього не думаємо", – цитує Бароні Football Italia.

Матч Буде-Глімт – Лаціо відбудеться в четвер, 10 квітня.

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