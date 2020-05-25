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Штрафний Шевченка і неймовірна драма Динамо – УЄФА обрав найкращі голи Ліги чемпіонів 98/99

15:06 146 Читать на русском
Штрафний Шевченка і неймовірна драма Динамо – УЄФА обрав найкращі голи Ліги чемпіонів 98/99
Шевченко проти Арсенала / фото із відкритих джерел

Прес-служба УЄФА вирішила пригадати найкращі голи Ліги чемпіонів сезону-1998/99.

Ефектний відеоролик був опублікований на офіційних сторінках організації в соціальних мережах. Там двічі знайшлось місце для згадки про київське Динамо.

Як Шевченко з Міланом програв Ліверпулю фінал ЛЧ з вирішальним незабитим пенальті – 15 років "Стамбульському диву"

Вболівальники киян зі стажем легко впізнають гол нападника Баварії Маріо Баслера, який приніс мюнхенцям перемогу і путівку в фінал турніру. Також у топі знайшлос місце розкішному штрафному удару Андрія Шевченка в ворота лондонського Арсенала на груповому етапі.

Додамо, що переможцем того розіграшу Ліги чемпіонів став Манчестер Юнайтед, який вирвав драматичну перемогу над Баварією. Шевченко та Дуайт Йорк стали найкращими бомбардирами, забивши по 8 голів.

Найкрасивіший фінал Ліги чемпіонів: 127 тисяч глядачів, 10 голів, хет-трик і покер легендарних форвардів

#UCL

Допис, поширений UEFA Champions League (@championsleague)

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Теги
Маріо Баслер Ретро Андрій Шевченко Андрій Шевченко Динамо Динамо Баварія Баварія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів Відеоновини
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