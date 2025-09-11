Челсі очікує штрафу, а не спортивних санкцій від FA за порушення регламенту при Романі Абрамовичі.

Челсі не очікує покарання у вигляді спортивних санкцій за порушення, допущені клубом за часів Романа Абрамовича. Як інформує журналіст Метт Лоу, "сині" чекають тільки штрафу, який складе приблизно 8 мільйонів фунтів. Він буде виплачений УЄФА в рамках врегулювання ситуації з перевитратою коштів.

Челсі отримав 74 звинувачення за порушення часів Абрамовича – лондонцям дали лічені дні на виправдання

Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, Футбольна асоціація Англії (FA) висунула проти Челсі 74 звинувачення в порушенні регламенту про агентів, роботу з посередниками та інвестиції третіх осіб в гравців в період з 2009 по 2022 рік, коли клубом володів російський бізнесмен Роман Абрамович.

