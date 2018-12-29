Штоффельсхаус може стати спортивним директором Манчестер Юнайтед – він працював у Локомотиві

Новим претендентом на вакантне місце спортивного директора англійського Манчестер Юнайтед став Ерік Штоффельсхаус. Раніше він займав аналогічну посаду в московському Локомотиві.

Німецький функціонер може перебратися на Туманний Альбіон, повідомляє Goal.com.

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За інформацією видання, Штоффельсхаус вже провів попередні перемовини з босами МЮ, а невдовзі має відбутися фінальний раунд переговорів. Окрім варіанту з манкуніанцями 48-річний німець також може повернутися на батьківщину, де в його послугах зацікавлений Ганновер.

Раніше Петер Шмейхель заявив, що вивчає можливість стати спортивним директором Манчестер Юнайтед. Відзначимо, що після звільнення Жозе Моурінью боси МЮ збираються віддати частину повноважень головного тренера спортивному директору.

Ерік Штоффельсхаус працював у Локомотиві в 2017-2018 рр. Саме в період його співпраці із "залізничниками" Локо здобув чемпіонське звання та Кубок Росії.

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