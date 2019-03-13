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Штарк та Брандт – пріоритетні цілі Борусії Д під час літнього трансферного вікна

19:22 60 Читать на русском
Штарк та Брандт – пріоритетні цілі Борусії Д під час літнього трансферного вікна
Юліан Брандт / Байєр

Дортмундська Борусія визначилась з пріоритетними цілями на літнє трансферне вікно.

"Джмелі" хочуть підписати 23-річного захисника Герти Нікласа Штарка та 22-річного вінгера Байєра Юліана Брандта, повідомляє Sport Bild.

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Зазначається, що Борусія не витратить багато коштів на придбання юних талантів. У контрактах обох футболістів прописана сума відступних у 25 мільйонів євро.

До речі, у поточному сезоні в активі Брандта 34 матчі за Байєр в усіх турнірах, 7 голів та 13 асистів. Штарк зіграв у 21 матчі та відзначився одним голом.

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