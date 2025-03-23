"Здається, Ямаль не був радий зустрічі з Хато. Є речі, які я помітив, і вони починають мене трохи турбувати. Шорти злегка приспущені, зусиль не докладено, жести трохи поверхневі.

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Ось тоді я думаю: якщо ти такий молодий, повинен бути задоволений кожною хвилиною, яку граєш за Іспанію. Неважливо, наскільки ти хороший, у цьому віці маєш доводити це щохвилини і в кожній грі. Але це не змінює того факту, що Хато просто тримав його в кишені", – цитує ван дер Ваарта Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Нідерланди та Іспанія у першому матчі розписали нічию 2:2. Друга зустріч між командами відбудеться 23 березня.

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