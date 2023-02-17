Ювентус на своєму полі у 1/16 фіналу Ліни Європи приймав Нант. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший гол у ворота французької команди залетів вже на 13 хвилині матчу. Душан Влахович забив з передачі Федеріко К’єзи. Ювентус мав перевагу над своїм суперником протягом всієї зустрічі. Але Нант скористався своїм шансом забити. Людовік Блас зрівняв рахунок на 60 хвилині матчу після швидкої контратаки.

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Після пропущеного гола Ювентус продовжив тиснути на суперника, але стійка та поперечина зіграли за гостей і м’яч не перетнув лінію воріт.

Нагадаємо, що матч-відповідь Нант – Ювентус запланована на 23 лютого. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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