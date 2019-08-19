"Штаб Хацкевича відпочиває, ловить рибу, а працюють інші люди", – Суркіс розповів, як звільнив фахівця з Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував зміну головного тренера в своїй команді на Олексія Михайличенка.

"У нас з Хацкевичем відбулася телефонна розмова. Я запропонував йому зустрітися, коли вляжуться емоції, тому що я після матчу з Брюгге всю ніч не спав. Ми поговорили, я йому сказав: Олександре Миколайовичу, відпочивайте, подумайте, які допущені помилки, які були позитивні моменти, ви молода людина, вам ще працювати тренером якщо не в цій команді, то в іншій.

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Результат залишається, гра забувається. У нас не було гри, у нас не було результату. Чому, мені складно сказати. Можливо, новий тренерський штаб протестує футболістів, проаналізує, чому ми провалили початок сезону, на який були великі надії. Якість гри повинна бути такою, щоб ми не йшли з валідолом на стадіон, а з радістю, щоб ми знали, що таку команду обіграємо і переможемо.

За рахунку 2:1 з Брюгге у мене не було впевненості, що ми цю команду пройдемо. Якщо була обрана неправильна тактика і неправильна стратегія в цих двох матчах, то це питання не до мене, а до тренерського штабу. Тому тренерський штаб тепер відпочиває, ловить рибу, а працюють інші люди", – сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол".

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