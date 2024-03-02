Нападник Валенсії Роман Яремчук має усі шанси потрапити у стартовий склад "кажанів" на матч з Реалом у 27-му турі Ла Ліги.

Провідні іспанські видання – Marca та Mundo Deportivo – бачать форварда збірної України у стартовому складі команди Барахи на суперпринциповий поєдинок. AS зазначає, що Яремчук "буде шпигувати за Луніним", адже прекрасно знає як недоліки, так і сильні якості свого земляка.

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За версією мадридських і каталонських ЗМІ, Яремчук з'явиться на вістрі атаки "кажанів" разом з Уго Дуро. Натомість у самій Валенсії є певні сумніви щодо ролі нашого легіонера. Профільне видання Plaza Deportiva вважає, що Бараха зіграє з одним нападником, віддавши перевагу молодому півзахиснику Хаві Геррі, аби наситити середину поля.

Місце Андрія Луніна у воротах Реала до повернення Тібо Куртуа більше не обговорюється. Він виграв конкуренцію в Кепи і може отримати новий контракт.

Зазначимо, що Месталья перетворилась у головний біль для Реала. Починаючи з сезону 2014/15, візити мадридців у лігво "кажанів" завершилися п'ятьма поразками, двома нічиїми і лише двома перемогами. Це найбільш незручний стадіон для "бланкос" у лізі. За останнє десятиліття мадридці набрали тут найменше очок.