"Нам потрібно було відреагувати після останньої поразки. Немає нічого гіршого, ніж те, як ми грали проти Райо. То був поганий матч. Але ми повернулися на правильний шлях, що підтвердилось в грі з Бетісом. Реакція була гарною. Друга жовта суперника була чистою, хоча ми чудово грали і до вилучення.

Рекорди 15-річної дитини і тер Штегена у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 4:0

Я сказав Леміну Ямалу спробувати дещо, і він це зробив. Коли бачиш його на тренуванні, розумієш, що він може бути важливим гравцем. Лемін – гравець, який схожий на Мессі. Він може відзначити епоху в Барселоні", – наводить слова Хаві Barca Universal.

Нагадаємо, Ямал став наймолодшим дебютантом Барси в рамках чемпіонату Іспанії (15 років, 290 днів).

Барселона розбила Бетіс: Хаві випустив 15-річного суперталанта, 41-річна легенда травмувалась, Рафінья – гол+пас