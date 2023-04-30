"Схожий на Мессі": Хаві видав величезні аванси 15-річному рекордсмену Барселони
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес прокоментував перемогу над Бетісом (4:0) і дебют 15-річного Леміна Ямала.
"Нам потрібно було відреагувати після останньої поразки. Немає нічого гіршого, ніж те, як ми грали проти Райо. То був поганий матч. Але ми повернулися на правильний шлях, що підтвердилось в грі з Бетісом. Реакція була гарною. Друга жовта суперника була чистою, хоча ми чудово грали і до вилучення.
Рекорди 15-річної дитини і тер Штегена у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 4:0
Я сказав Леміну Ямалу спробувати дещо, і він це зробив. Коли бачиш його на тренуванні, розумієш, що він може бути важливим гравцем. Лемін – гравець, який схожий на Мессі. Він може відзначити епоху в Барселоні", – наводить слова Хаві Barca Universal.
Нагадаємо, Ямал став наймолодшим дебютантом Барси в рамках чемпіонату Іспанії (15 років, 290 днів).
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