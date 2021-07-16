Перспектива судової тяганини з президентом мадридського Реала не зупинила видання від публікації нової підбірки гарячих цитат Флорентіно Переса.

Новий оприлюднений фрагмент присвячений екс-хавбеку "вершкових" Гуті.

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"Гуті – схожий на козу осел. Він мій найлютіший ворог. Просто недоумок", – цитує функціонера El Confidencial.

Відзначимо, що Ернандес є вихованцем Реала та з'явився у структурі мадридців у 10-річному віці. На професіональному рівні він захищав кольори Королівського клубу 15 сезонів, а завершив активні виступи в Бешикташі.

Нагадаємо, інформаційний простір Іспанії підірвали записи Переса, в яких президент Реала принижував Касільяса, Рауля, Роналду та інших легенд "вершкових", а також збирався втихомирити медіа.

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