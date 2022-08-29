"На жаль, цей епізод був погано знятий, тому детально розібрати його проблематично. Але з того, що я побачив, Діма Хомченовський вистрибував і виходить, що своїм стегном приземлявся на таз Корнієнка.

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Схоже, що у Корнієнка пішло всередину або коліно, або гомілкостоп. З урахуванням того, як Корнієнко відхилявся убік, а Діма на нього приземлявся, то Вітя "порвав" або коліно, або гомілкостоп.

Важко сказати, наскільки він вибув. Корнієнко голосно закричав і тут два варіанти: або це переляк, тому що він нещодавно лише відновився після важкої травми або йому було дуже боляче. Я схиляюся до другого варіанта. Це чи кістки, чи зв'язки, чи те, й інше. Але злого наміру у цьому епізоді я не побачив", – сказав Касатка у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Віктор вийшов на заміну у другому таймі та вже за декілька хвилин зіткнувся з Дмитром Хомченовським – від його криків здригнувся весь стадіон. Лікарі довго чаклували над Корнієнком, а згодом вивезли його з поля на спеціальному реанімобілі. Судячи з епізоду, у Корнієнка травма коліна. Термін та серйозність пошкодження будуть визначенні згодом.

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