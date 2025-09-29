Київське Динамо зазнало втрати першого місця в УПЛ після нічиєї з Карпатами (3:3) у 7-му турі. Відставання від головного конкурента – Шахтаря – становить два очки, а пропущені сім голів у трьох матчах змушують експертів ставити під сумнів майбутнє головного тренера Олександра Шовковського.

Карпати – Динамо: прес-конференція Шовковського – про відсутність Ярмоленка і Михавка та причини втраченої перемоги

"Зміни в Динамо можуть відбутися, якщо команда зіграє три або чотири матчі без моментів, як було за часів Олександра Хацкевича. Коли дивишся і розумієш, що це жахливо, і в цьому футболі немає видовищності. А зараз це не так", – пояснив Смоловий у ефірі ТаТоТаке.

Своєю чергою, Михайло Співаковський звернув увагу на проблеми в обороні Динамо: за три останні матчі команда пропустила сім голів, тоді як раніше така кількість могла накопичитися за одне коло чемпіонату.

Наступний поєдинок Динамо відбудеться 2 жовтня в Лізі конференцій проти Крістал Пелас, де результат матиме ключове значення для подальшої долі тренера.

Карпати – Динамо: Шовковський мститься винним і повторює Шахтар, Караваєв і Піхальонок перевертають фіаско, але марно