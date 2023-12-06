"Хочу подякувати та висловити повагу тим, хто зараз захищає нашу країну, хто робить неможливе і несе нам віру у перемогу. Нехай кожен із Вас відчуває підтримку та вдячність всій нації!

Шовковський повернув у роздягальню Динамо важливий елемент – за часів Луческу на це було табу

Сьогодні ми святкуємо не лише День Збройних Сил України, а й день, коли віра в диво та магію заповнює серця, а кожна мить може стати дивом – Свято Святого Миколая! Нехай Святий Миколай дарує вам посмішку, щасливі миті та дбає про ваш благополуччя

Бажаю кожному з нас, щоб ці об'єднані свята наповнили наші будинки теплом та спокоєм у такі непрості часи. Безмежна гордість за тих, хто творить чудеса щодня, захищаючи нас", – написав Шовковський у Facebook.

Нагадаємо, Шовковський виконує обов'язки головного тренера Динамо після відходу Мірчі Луческу. За його керівництва "біло-сині" виграли два матчі (проти Кривбаса і Руха).

Динамо перемогло Рух, покаравши суперника за помилки – Кабаєв нарешті забив, Шахтар вже дуже близько