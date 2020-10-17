Шовковський зізнався, чому вирішив брати участь у виборах
Колишній голкіпер Динамо Олександр Шовковський розповів про конкретні цілі своїх політичних амбіцій.
"Я люблю Київ! Я народився у цьому найкращому в світі місті та всю свою футбольну кар’єру присвятив рідному столичному Динамо.
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Зараз беру участь у місцевих виборах у команді Віталія Кличка та партії УДАР. Знаю, що з нашим міським головою та сильною командою у Київраді ми зможемо подолати виклики, що постали сьогодні – пандемію коронавірусу, кризу економіки.
Я зосереджусь на розвитку спорту. Хочу, аби в Києві з’явились нові спортивні об’єкти та більше можливостей для людей, які ведуть активний спосіб життя і займаються спортом. У нашого міста – величезний потенціал, і я радий стати частиною команди, яка його реалізує", – написав Шовковський на своїй сторінці в Інстаграм.
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