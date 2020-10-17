"Я люблю Київ! Я народився у цьому найкращому в світі місті та всю свою футбольну кар’єру присвятив рідному столичному Динамо.

Шовковський залишився у збірній України попри старт політичної кар'єри

Зараз беру участь у місцевих виборах у команді Віталія Кличка та партії УДАР. Знаю, що з нашим міським головою та сильною командою у Київраді ми зможемо подолати виклики, що постали сьогодні – пандемію коронавірусу, кризу економіки.

Я зосереджусь на розвитку спорту. Хочу, аби в Києві з’явились нові спортивні об’єкти та більше можливостей для людей, які ведуть активний спосіб життя і займаються спортом. У нашого міста – величезний потенціал, і я радий стати частиною команди, яка його реалізує", – написав Шовковський на своїй сторінці в Інстаграм.

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