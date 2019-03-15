Шовковський: Жереб для збірної України не дуже хороший, адже одразу граємо проти чемпіона Європи

Колишній голкіпер збірної України поспілкувався з журналістами в рамках Експерт-клубу, організованого ФФУ до старту національної команди у відборі до Євро-2020.

"Ми не розділяємо одну гру від іншої. Кожен матч – як фінал. Треба брати свої очки, намагатися виграти в кожному поєдинку.

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Жереб не дуже хороший, бо граємо відразу з чемпіонами Європи. Знаємо сильні риси кожного гравця збірної Португалії, вона змінюється після Євро-2016. Розбираємо, як вони виступають зі своїм головним лідером, як без нього.

Будемо враховувати стан суперника, але вкотре наголошую, що ми намагаємося грати у свою гру, не відступати від неї. Спершу готуємося виключно до збірної Португалії, а тільки після того матчу перейдемо до розбору наступного опонента - Люксембургу.

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Коли команда збирається, ми проводимо аналіз стану кожного гравця. Працює і тренерський штаб, і медична команда. Розібравши всі дані, визначаємо склад. Тренерський штаб збірної не виховує гравців, а працює з тими, хто є. Швидкість футболу зростає. На перший план виходить тактична грамотність виконавців.

Хочемо зробити, як казав Валерій Лобановський, команду-зікру, а не команду зірок. Однак зараз футбол еволюціонував до того, що найкращими зараз є команди-зірки, складені з зірок.

Ігровий спад Андрія Пятова? Дуже складно аналізувати інших гравців, ти не розумієш, що відчуває інша людина. Ми не знаємо, чи вплинули сімейні обставини на гру Андрія. В нього нещодавно народилася дитина, можливо це вплинуло на його помилки.

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Тренерський штаб довіряє всім трьом викликаним голкіперам. Ми розуміємо, хто в яких компонентах кращий. На основі цього будемо робити вибір першого номера.

Чи повинен сам Пятов дати в збірній дорогу молодим? Кожен сам відчуває цей момент, я не можу сказати. Блохін свого часу мені говорив: "Ще трішечки, і в тебе буде 100 матчів". Я відповів, що ніколи не гнався за досягненнями. Після того, як внаслідок травми не зміг зіграти на ЧЄ", – сказав Шовковський.