У поточному турнірі Ліги конференцій є кілька команд, які відрізняються на фоні інших. За трофей, безумовно, поборються англійський Крістал Пелас, італійська Фіорентина, німецький Майнц, АЗ Алкмар із Нідерландів, іспанський Райо Вальєкано, французький Страсбур, чеська Спарта, наші Шахтар і Динамо тощо.

Жеребкування загального етапу Ліги конференцій: Динамо мститиме за Полісся, Шахтар проти Легії та інші результати

Дві перші команди стали суперниками киян на основному етапі турніру, що, звичайно, прихильникам столичного клубу оптимізму не додає. Втім, інші суперники команді Шовковського точно по зубах, тож завдання виходу в плей-офф вона має вирішувати. Щодо Шахтаря, то всіх своїх суперників "гірники" спроможні впевнено перемагати.

За коментарем щодо жеребкування єдиного турніру, де зіграють українські клуби, Футбол 24 звернувся до колишнього захисника донецького Металурга, Ворскли, Кривбаса, Зорі й Олімпіка Альберта Ковальова.

– Альберте Сергійовичу, жеребкування для українських клубів хоч і не ідеальне, але цілком нормальне. Як гадаєте?

– Який турнір – такі й суперники. Динамо буде складніше, з англійськими й італійськими командами кияни не дуже вдало грають. Але завдання виходу в плей-офф мають вирішувати.

– У бік киян останнім часом було випущено чимало вогняних стріл.

– Мабуть, заслужено. Чемпіон України не має розпочинати єврокубковий сезон у найслабшому турнірі. Важко сказати, що там сталося, але команди з Кіпру й Ізраїлю кияни мають проходити із заплющеними очима. Навіть незважаючи на ситуацію в країні.

По останній грі з Маккабі Тель-Авів: у киян слабенько працювали фланги, в центральній зоні, що в захисті, що в півзахисті, помилок наробили на кілька матчів. Бракує й забивного нападника. Втім, у киян непогана команда. Коли футболісти розбігаються, результат буде іншим.

– Ви говорите про відсутність гостроти в нападі, а єдиного забивного нападника Динамо продало в Жирону.

– Нехай Ванату там пощастить. Хлопець настирний, бойовий, якщо працюватиме в тому ж дусі, що й раніше, то принесе неабияку користь і збірній України. Добре, що його відпустили. Наскільки я зрозумів, у клубу з’явилися вільні кошти, почалася активність на футбольному ринку. В останні дні трансферного вікна кияни спробують закрити проблемні позиції.

– Новачкам ще треба знайти спільну мову з партнерами.

– Шовковський же не нову команду збирає. Вона є, а підсилення потребують окремі позиції. Щодо зіграності, то до перших матчів у Лізі конференцій ще більше місяця. За цей час можна не тільки з новачками знайти спільну мову, а й виправити помилки, яких припустилися під час підготовки до сезону. З Фіорентиною, здається, граємо другого жовтня.

– Про суперників, будь ласка, конкретніше.

– Імена фаворитів говорять самі за себе. Фіорентину ми бачили в грі з Поліссям. Італійці зняли питання про переможця ще в першому матчі. Не треба представляти й Крістал Пелас. Перемогти в Кубку й Суперкубку Англії, скажімо так, непросто. Решту команд кияни зобов’язані перемагати.

Не знаю, що собою являють Зрінскі, Омонія чи Ноа, але, якщо міряти середню температуру по палаті, то чемпіонати Боснії, Вірменії, Кіпру поступаються українській Прем’єр-лізі. Можливо, Самсунспор полоскоче нерви. Там тренер – німець, дисципліну поставив на рівень. Але це не має завадити Динамо вийти в плей-офф. Коли ми з турками граємо?

– В останньому турі – 18 грудня.

– До того часу кияни вже мають вирішити завдання виходу в плей-офф.

– Важливо ще й потрапити до топ-8, а не топ-24, щоб не розпочинати в лютому.

– Щоб гарантовано потрапити до топ-8, треба здобути 12 очок. Непросто, але реально. Не забувайте, що таких, як Динамо, ще 35 команд. Тож і в число 24-х найкращих потрапити буде локальним успіхом.

– Шахтарю на жеребкуванні пощастило більше.

– Треба виходити не з фарту, а з того, що є в наявності. У киян серед суперників – сьома команда Італії, дванадцята – Англії, третя – Туреччини. Можна робити результат у кожному матчі.

Шахтарю має бути легше. Абердін, п’ята команда Шотландії, з тріском вилетів із Ліги Європи від Стяуа. Кволий Хамрун Спартанс ми бачили в матчах проти Динамо. Шемрок Роверс пройшов португальську Санта-Клару, ісландський Брейдаблік – будуть битися. Легія не змогла пройти кіпрський АЕК, поляки взагалі слабенько виступають у єврокубках. Рієка – чемпіон Хорватії, але опинилася в Лізі конференцій. На папері, як бачимо, Шахтар – фаворит не тільки основного раунду, а й турніру взагалі.

– Сергій Палкін, гендиректор Шахтаря, і завдання відповідне поставив.

– За підбором футболістів Шахтар справді може далеко дістатися в турнірі. А у плей-офф мають виходити обидва українські клуби.

