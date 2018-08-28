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Шовковський згадав легендарну фразу Лобановського напередодні матчу Динамо – Аякс

12:11 1932 Читать на русском
Шовковський згадав легендарну фразу Лобановського напередодні матчу Динамо – Аякс
Олександр Шовковський / фото з соцмереж

Колишній голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський пригадав фразу екс-наставника "біло-синіх" Валерія Лобановського.

"Мене не цікавить, чому ні. Мене цікавить, що ти зробив, для того, щоб було так!" В.В. Лобановський", – написав Шовковський на своїй сторінці у Facebook.

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До слова, сьогодні київське Динамо зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Аякса.

Перший матч між цими командами завершився впевненою перемогою амстердамців – 3:1. Для проходу у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру "біло-сині" повинні перемагати з різницею у два м'ячі.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
8
год
:
36
хв
Аякс
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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Динамо - Аякс Олександр Шовковський Олександр Шовковський Валерій Лобановський
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