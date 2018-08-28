Шовковський згадав легендарну фразу Лобановського напередодні матчу Динамо – Аякс

Колишній голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський пригадав фразу екс-наставника "біло-синіх" Валерія Лобановського.

"Мене не цікавить, чому ні. Мене цікавить, що ти зробив, для того, щоб було так!" В.В. Лобановський", – написав Шовковський на своїй сторінці у Facebook.

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До слова, сьогодні київське Динамо зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Аякса.

Перший матч між цими командами завершився впевненою перемогою амстердамців – 3:1. Для проходу у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру "біло-сині" повинні перемагати з різницею у два м'ячі.

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